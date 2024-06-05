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【新品未使用】エルメス　ネクタイ　ライオン　ヴィンテージ
商品番号 M79134909728
商品名

【新品未使用】エルメス　ネクタイ　ライオン　ヴィンテージ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,749 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【即日発送】【匿名配送】HERMESPARIS数十年前に百貨店で購入した正規品です大切に長期自宅保存していました。今では手に入らないレトロなデザインがオシャレです♪
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