漆専堂　正法寺　蒔絵　塗り　お椀　蓋　菓子器　松竹梅　菊　茶道　懐石　木箱　共箱

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商品詳細
漆専堂 正法寺 蒔絵 塗り 大鉢 蓋 菓子器 松竹梅 菊 茶道 懐石 木箱 共箱 お椀未使用だと思います。直径28 高さ約16大切に保管されておりましたが、骨董品の為、神経質な方は購入をお控えください。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。#秀衡塗
http://narcologia.ru/goods/recommended226590.html
http://narcologia.ru/goods/preference187638.html
http://narcologia.ru/goods/message358827.html
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