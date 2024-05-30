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【美品】TAKEO KIKUCHI 名刺入れ ブラック 羊革 ケース付き
商品番号 W73843475888
商品名

【美品】TAKEO KIKUCHI 名刺入れ ブラック 羊革 ケース付き
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人から戴いたものですが使うことがないため出品します。ブランドTAKEOKIKUCHIによる名刺入れになります。ケースもお付けします。品番101622カラー黒サイズ約W11×H7.5×D2cm重量：約60g検索用革羊革本革財布社会人営業タケオキクチパスケースケースレザー
http://narcologia.ru/goods/peroration21815.html
http://narcologia.ru/goods/ordering559379.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement2799.html
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