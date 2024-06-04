本革 バイカーズウォレット 4点セット　財布、ウォレットチェーン　レザー

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財布、ウォレットチェーン、ベルトループ、ドロップハンドル2008年頃に購入レッドムーンのベストワンレザーと一緒に購入しましたがレッドムーンのタグや刻印が無いので似たメーカーだと思います特注で財布にビーズを付けれたので追加外すのは簡単です財布の四隅も綺麗なのでまだまだ使えますいつか使おうかなと思うも出番ないので出品してみますノンクレームノンリターンでお願いします