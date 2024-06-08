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カルバンクライン ラウンドジップ 長財布 黒 CKロゴ 新品 デカロゴ ハワイ
商品番号 Q47441801591
商品名

カルバンクライン ラウンドジップ 長財布 黒 CKロゴ 新品 デカロゴ ハワイ
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 4,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名カルバンクライン　CalvinKlein【新品未使用】　タグ付き長財布　カード小銭入れ　パスケース　名刺入れ　定期入れラウンドジップフルジップロゴ　でかロゴビックロゴCKロゴ■サイズタテ約9cmヨコ約19cmマチ約2cm自己採寸の為正確なサイズはご容赦くださいませ。■仕様ファスナー開閉式内側小銭入れ×1カードポケット×8フリーポケット×4■カラー黒　ブラック■購入場所２０２３年７月にハワイ正規取り扱いアウトレットにて購入致しました。海外商品の為、神経質な方や細かな擦れなど,詳細な部分が気になる方はご購入をお控えください。すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりません。予めご了承ください。カラー...ブラック　ckCKカルバンカルバン・クラインck09
http://narcologia.ru/goods/choice985885.html
http://narcologia.ru/goods/rouge477510.html
http://narcologia.ru/goods/freezer240598.html
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