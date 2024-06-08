カルバンクライン ラウンドジップ 長財布 黒 CKロゴ 新品 デカロゴ ハワイ

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■商品名カルバンクライン CalvinKlein【新品未使用】 タグ付き長財布 カード小銭入れ パスケース 名刺入れ 定期入れラウンドジップフルジップロゴ でかロゴビックロゴCKロゴ■サイズタテ約9cmヨコ約19cmマチ約2cm自己採寸の為正確なサイズはご容赦くださいませ。■仕様ファスナー開閉式内側小銭入れ×1カードポケット×8フリーポケット×4■カラー黒 ブラック■購入場所２０２３年７月にハワイ正規取り扱いアウトレットにて購入致しました。海外商品の為、神経質な方や細かな擦れなど,詳細な部分が気になる方はご購入をお控えください。すり替え防止の為、返品、交換は受け付けておりません。予めご了承ください。カラー...ブラック ckCKカルバンカルバン・クラインck09