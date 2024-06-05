送料込 ファー フライト キャップ 上質 スエード イヤーフラップ 男女兼用 b

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◆【おまとめ割】複数ご購入でお値下げ致します。2点目ニット系は300円ハット系キャップ系は500円引かせて頂きます。ハット系1点とニット系1点ご購入の場合300円のお値下げとなります例中折れハットカンカン帽2点ご購入場合合計金額から500円のお値下げとなります。例中折れハットキャップニット帽もしくはベレー帽3点ご購入の場合合計金額から800円のお値下げとなります。例つば広ハット中折れハット バケットハット3点ご購入の場合合計金額から1000円のお値下げとなります。※ご購入ご希望の商品に「おまとめ割希望」とコメントください。【商品説明】ファースエードフライトキャップ。細部にまでこだわりのある上質なデザイン。ファーも厳選して選びました。フェイクファーの柔らかく滑らかな肌触りが心地いい。肌触り良い厚めのスエード生地が優しい雰囲気。裏地にもこだわりがありカラーごとに合う色を配色。フラップのベルトにはレザーを使用しており高級感をプラス。かぶるだけで耳や顔周りまで暖かく、耳部分を上げてかぶればファー帽子としてかぶれ、温度調節も得意な冬本番にも大活躍の帽子です。男女兼用。●サイズ頭周り:約57cm〜約59cm（調整可能）つば:約6.5cm深さ：約13cm●カラー:ベージュ●素材本体:綿97％,スパンデックス3％ファー:ポリエステル100％●配送方法:ゆうパックまたは定形外郵便素材違いなど、多数フライトキャップ出品中です。合わせてご検討下さい。カラー...ベージュ形...ベースボール