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BOTTEGA VENETA イントレチャート カードケース コインケース
商品番号 Q49122702655
商品名

BOTTEGA VENETA イントレチャート カードケース コインケース
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 7,134 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートカードケースコインケース小銭入れ名刺入れキーリング付きコンパクトウォレットグレー約縦9cm横13cm厚さ約1.5cm保管袋あり。特に目立った傷汚れはないです。オンラインリユースショップで購入。状態等ご理解いただいた上でのご購入お願いいたします。トラブル防止のため、気になる点はご購入前にお願いいたします。
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