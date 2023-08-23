BOTTEGA VENETA イントレチャート カードケース コインケース

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商品詳細
BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタイントレチャートカードケースコインケース小銭入れ名刺入れキーリング付きコンパクトウォレットグレー約縦9cm横13cm厚さ約1.5cm保管袋あり。特に目立った傷汚れはないです。オンラインリユースショップで購入。状態等ご理解いただいた上でのご購入お願いいたします。トラブル防止のため、気になる点はご購入前にお願いいたします。
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