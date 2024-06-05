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新品 最高級クロコダイル革 長財布 一点物 ネイビー色
商品番号 P10079695729
商品名

新品 最高級クロコダイル革 長財布 一点物 ネイビー色
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品最高級クロコダイル革長財布一点物希少で高級な本クロコダイル革を使用人気のネイビー色のラウンドファスナー採用外側：天然クロコダイル革W（幅）約19cm×H（高）約10cm■厚さ：約2.5ｃｍ（何も入っていない状態）金属ファスナー開閉式小銭入れ×1札入れ×2、ポケット×2、カード入×6
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