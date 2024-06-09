ブライドルレザー折り財布

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商品詳細
RaffaelIo革職人による製品財布形···二つ折りカード段16、マチ入り小銭入れ付きカード段中央取り外し可能蜜蝋のブルームがあり、柔らかい布で拭いて磨く表に微かに細かいキズあり、初めに力を入れすぎたかもしれない。そのため未使用でありますがかなりプライスダウンしています。購入価格が¥.14,800でした。カラー···ブラウン
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