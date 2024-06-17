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ニューエラ ヤンキース MOMA
商品番号 J84979496599
商品名

ニューエラ ヤンキース MOMA
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

目立った傷や汚れはありませんが、多少の日あせ\u0026使用感はあるかと思います！古着ですので御理解の上検討宜しくお願いします(__)
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