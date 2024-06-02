《送料無料》Security セキュリティ ブラックMA-1 ボンバージャケット

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サイズXL着丈約68cm身幅約68cmリバーシブルでオレンジがアクセントになっていてかっこいいです。男女問わずこれから活躍するアイテムです。オーバーサイズでインナーにパーカー等合わせてもいいと思います。ボタン付きポケット計4ヶ所腕にも小さめのポケットあり(ファスナー欠損)IDEALZIPもスムーズに開閉します。背中の刺繍のSecurityロゴがとてもかっこいいです。HIPHOPCLUBこれからの時期クラブやフェスに着て行くのもいいと思います。クリーニング済み発送の際はできるだけコンパクトに発送致します。ヴィンテージ 古着 デッドストック MA1冬物アウター ジャケット ブルゾン