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ナウシカ　カイ　ジブリ　ラピュタ　プラモデル　フィギュア
商品番号 F65927633885
商品名

ナウシカ　カイ　ジブリ　ラピュタ　プラモデル　フィギュア
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完成品です。商品の性質上、輸送時の破損も十分に考えられます。ノークレームで対応出来る方のみ購入下さい。興味ある方はぜひ。種類···キャラクター仕様···完成品
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