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美品 ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238023
商品番号 N23912508037
商品名

美品 ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238023
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらティファニーのゴルフモチーフのキーリングでございます。素材　シルバー925サイズ　3.5cm×3.5cm付属品　巾着袋軽く磨きをかけましたので、輝きがあり比較的綺麗な状態です。わずかな小傷はくすみはございます。
http://narcologia.ru/goods/recuperation796821.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming750792.html
http://narcologia.ru/goods/reflector208764.html
美品 ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238023 ...
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