美品 ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238023 ...

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こちらティファニーのゴルフモチーフのキーリングでございます。素材 シルバー925サイズ 3.5cm×3.5cm付属品 巾着袋軽く磨きをかけましたので、輝きがあり比較的綺麗な状態です。わずかな小傷はくすみはございます。