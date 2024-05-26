美品 ティファニー ゴルフ キーリング クラブ ボール A238023 ...

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商品詳細
こちらティファニーのゴルフモチーフのキーリングでございます。素材 シルバー925サイズ 3.5cm×3.5cm付属品 巾着袋軽く磨きをかけましたので、輝きがあり比較的綺麗な状態です。わずかな小傷はくすみはございます。
http://narcologia.ru/goods/recuperation796821.html
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