90's〜00's アメリカ製 総柄 小紋柄 ドット プリントTシャツ

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古着屋で購入しました。着なくなったので出品します。crooks\u0026castles80～90'sの映画やコミック、ラップミュージックなどにインスパイアされた、ユニークなブランドL.A出身のDennisCalvero主催のブランド。80年代、90年代の映画、コミック、小説、HipHopなどに見られる“ワル”なライフスタイルに影響を受けデザインに取り入れ、名前の由来にも関係しています。Crooksは、“悪党、ギャング”などを指し、Castlesはタフな道をたどって来た中で築きあげた、“城”(=富)を指すのだとか。有名ブランドのパロディからゴージャスでクールなデザインが特徴で、NY、LAはもちろん、今では日本国内のストリートでも絶大な支持を得ています。THRASHER、poler好きの方ぜひ。着用感：メンズ着用者：173cm56kg素材：コットン100%肩幅 50cm身幅 51cm着丈 70cm袖丈 20cm目立つ汚れ傷はありません。USEDですのでご理解のある方ご入札お願いします。また素人採寸ですので多少の誤差はご了承願います。#ヴィンテージ#ビンテージ#Y2K#アメリカ製#madeinUSA