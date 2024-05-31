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商品詳細
2023年8月 エンゼルスタジアムのニューエラショップにて購入しました。【色】ブラック(アンダーバイザーカラーライトグレー)【素材】ポリエステル100%【サイズ】スナップバック(56.8cm〜62.5cm)2002年ワールドシリーズ
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