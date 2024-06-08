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【新品・未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　クロコ調　グリーン　折り財布　レザー
商品番号 I37886258458
商品名

【新品・未使用】ヴィヴィアンウエストウッド　クロコ調　グリーン　折り財布　レザー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊　翌日発送+安心の匿名配送＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊コメント無し・即購入大歓迎です！(^^)＊■アカウントフォローで割引！！■・〜¥7,000-以上⇒¥500-オフ・〜¥6,999-以下⇒¥300-オフ■その他アイテム■#select_time0414にて、その他アイテムを多数出品中！！（╹◡╹）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊⿴タイトル⿴・VivienneWestwood／ヴィヴィアンウエストウッド・折り財布・クロコ・グリーン・VWK653⿴容量⿴・お札入れ×2・小銭入れ×1・カード入れ×5⿴素材⿴・牛革⿴サイズ⿴・縦→9.3cm・横→11cm・厚→2.5cm※多少の誤差はご了承ください。⿴カラー⿴・グリーン⿴参考価格⿴・17,600円程度⿴状態⿴・新品・未使用・専用箱なし⚠️・キズあり⚠️(※新品・未使用品ですが、商品によっては「展示品」・「革製品」につき、多少の汚れ・小傷等がある場合が御座います。ご理解よろしくお願いします。また、内紙に関しても折れやシワがある場合が御座いますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。)⿴備考⿴・国内代理店で購入した正規品になります！・簡易梱包での発送を予定しております。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊商品NO.【28160090831】
http://narcologia.ru/goods/housekeeper668509.html
http://narcologia.ru/goods/slide925087.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln893702.html

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