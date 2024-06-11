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商品詳細
トニーラマウエスタンベルト20年ほど前に購入し使用していましたが、サイズアウトとなり眠っていました。使用感は程々にありますが、装飾の部位は綺麗な方かと思います。編み込みや立て髪による装飾がされています。サイズが不明の為、参考までに長さで記載します。ベルト本体101.5センチ止金から手前の穴まで約81センチ止金から1番最後の穴まで約92センチ穴の間隔は約2.5センチ 中古品とご理解の上ご購入お願い致します。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/cotton369561.html
http://narcologia.ru/goods/kindness536305.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador834106.html
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ウエスタン レザー ベルト 黒 ブラック カービング 革 シンプル ２点 ...
トニーラマ Tony Lama ウエスタンベルト サイズ28 米国製 - ベルト
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新品/USA製/トニーラマ/オーストリッチ型押し/エンボスレザー ...
トニーラマ Tony lama ウエスタンベルト ブランド雑貨総合 4898円 ...
専用品 トニーラマ ウエスタンベルトコンチョ付 - ベルト
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Tony Lama トニーラマ ウエスタンベルト コンチョベルト ファニー ...
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