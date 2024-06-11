トニーラマ　ウエスタンベルト

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トニーラマウエスタンベルト20年ほど前に購入し使用していましたが、サイズアウトとなり眠っていました。使用感は程々にありますが、装飾の部位は綺麗な方かと思います。編み込みや立て髪による装飾がされています。サイズが不明の為、参考までに長さで記載します。ベルト本体101.5センチ止金から手前の穴まで約81センチ止金から1番最後の穴まで約92センチ穴の間隔は約2.5センチ 中古品とご理解の上ご購入お願い致します。素材···本革カラー···ブラウン