2022ガンズアンドローゼズ　ツアーキャップ　埼玉スーパーアリーナ現地購入新品



GUNS N' ROSES ガンズ・アンド・ローゼズ JAPAN TOUR 2022 公式 来日 ...



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ガンズ・アンド・ローゼズ日本公演が11月５日・６日さいたまスーパー ...



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新品未使用、レア！当方デザインのキャップ出品はあまり無いかと思います2022ガンズ・アンド・ローゼズ GUNSANDROSES ツアーキャップtourcap埼玉スーパーアリーナにて購入の新品未使用となりますキャップのフロントは低い形状で男性でも女性でもクールに着用頂けると思います主観ですがニューエラでいうと9twentyに近い形かと思いますカラー ブラック 黒メイン サイズ フリー値下げ不可即購入OK多少コンパクトにして発送となります