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ポケモンカード　サンダーex SAR ポケモンカード151
商品番号 W71944724342
商品名

ポケモンカード　サンダーex SAR ポケモンカード151
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・サンダーexsarポケモンカード151パック開封後すぐにスリーブに入れましたが個人保管ですので、ご了承ください。※返品・交換は応じかねます。画像を確認し納得の上でご購入下さい。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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