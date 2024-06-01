ポケモンカード　サンダーex SAR ポケモンカード151

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商品詳細
・サンダーexsarポケモンカード151パック開封後すぐにスリーブに入れましたが個人保管ですので、ご了承ください。※返品・交換は応じかねます。画像を確認し納得の上でご購入下さい。種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングル
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