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素材···本革カラー···ブルー柄・デザイン···その他ロエベの長財布です。メンズ財布を選択しましたが、ユニセックスで使用できる財布です。内側のファスナーの取っ手が取れてしまい、それから使用していません。正規店で見てもらったところ、3000円程度で修理できるそうです。使用感や細かい傷ありますが、その他目立った傷は見受けられません。状態や価格が気になった方はご相談下さい。