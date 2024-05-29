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ロエベ 長財布
商品番号 J68731389819
商品名

ロエベ 長財布
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブルー柄・デザイン···その他ロエベの長財布です。メンズ財布を選択しましたが、ユニセックスで使用できる財布です。内側のファスナーの取っ手が取れてしまい、それから使用していません。正規店で見てもらったところ、3000円程度で修理できるそうです。使用感や細かい傷ありますが、その他目立った傷は見受けられません。状態や価格が気になった方はご相談下さい。
http://narcologia.ru/goods/injure501167.html
http://narcologia.ru/goods/marshal353380.html
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