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嶋佐Tシャツ　ラヴィット tbsハードコアチョコレート
商品番号 W21087065087
商品名

嶋佐Tシャツ　ラヴィット tbsハードコアチョコレート
ブランド名 ハードコアチョコレート
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TBSのラヴィット！とコラボした芸人　ニューヨークの嶋佐さんのTシャツです。開封しましたが未着用のほぼ新品です。入手困難なお品になります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/slide8287.html
http://narcologia.ru/goods/ordering77679.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei504271.html
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