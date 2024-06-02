嶋佐Tシャツ　ラヴィット tbsハードコアチョコレート

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TBSのラヴィット！とコラボした芸人 ニューヨークの嶋佐さんのTシャツです。開封しましたが未着用のほぼ新品です。入手困難なお品になります。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック