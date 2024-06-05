ポールスミス 人気 ロゴストーリー L字財布 長財布 カーキ メンズ 新品 ...

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PaulSmith(メンズ)ロゴストーリーL字長財布新品です。薄くて持ちやすく、使い勝手抜群◎ぜひご検討ください(^^)《商品詳細》ブランド：PaulSmithカラー：カーキ(紙タグ記載色)素材：ヤギ革／牛革サイズ：縦約10.2cm×横約19.3cm×厚み約2cm仕様：札入れ×1・カード入れ×6・小銭入れ×1（ファスナー式）その他ポケット×1状態:新品未使用正規品専用箱なし定価：29,700円発送：ゆうパケットアーティスティックなロゴデザインや、ポール・スミスらしいカラーコンビネーションをアクセントにした長財布。素材にはソフトながらシボ感を表現する為に、コシの残る鞣しを施したセミアニリン仕上げの上質なゴートスキンを使用。キズが目立ちにくく、扱いやすさも魅力的な、洗練された印象へと仕上げたデザイン性の高いアイテムです。※本商品は天然素材の本革を使用しております為、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。※新品未使用ですが、デリケートなレザー素材の性質上、細かい擦れ・シワなどが感じられる場合がございます。個人的には特に気になる点はございませんが、感じ方が人によって違いますので、細かな点まで気になる方はご遠慮くださいませ。※ブランド箱をご希望の場合は、プラス送料分300円でおつけできますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。※簡単なギフト用ラッピングは無料で承ります。箱つきの場合はリボンをおかけしたり、箱なしの場合は透明な袋に入れてリボンをおかけできます。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#紳士ポール・スミスBPS384さいふウォレットファスナージップグリーン ゴートレザーL字ジップカラー...グリーン素材...本革柄・デザイン...プリント（ロゴなど）