BVLGARI ベルト　リバーシブル　シルバー　スクエアバックル

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラウン、ブラックのリバーシブル全体の長さ・・・約95cm(バックル含む)幅・・・約3cmブルガリのベルトになります。箱、袋も付いています。宜しくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/conception229657.html
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