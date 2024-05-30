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N.HOLLYWOOD エヌハリウッド ミスターハリウッド カットソー
商品番号 S96614076265
商品名

N.HOLLYWOOD エヌハリウッド ミスターハリウッド カットソー
ブランド名 エヌハリウッド
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

N.HOLLYWOODエヌハリウッド（ミスターハリウッド）のカットソーです。数年前にセレクトショップで購入いたしました。ビビッドなカラーリングですが、着てみるとすんなり馴染む不思議な魅力があります。あまり目立ちませんが、僅かな穴がございます（画像を参照下さい。）まだまだご使用いただけますが、ご了承のうえご購入ください。
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