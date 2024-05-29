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新品未使用 フライターグ 財布 F554 MAX FREITAG
商品番号 F15566288388
商品名

新品未使用 フライターグ 財布 F554 MAX FREITAG
ブランド名 フライターグ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREITAGF554MAXURBANRESEARCHで定価14,800円で先週購入しました！■品質FREITAG製品が丈夫な理由。それは頑丈なトラックの幌を使っている事。大切に使えば、FREITAG製品はきっとあなたの強い味方になってくれます。控えめだけど頼りになる、必要な時にいつもあなたのそばにいてくれる友達のように。■材料使い古しのトラックの幌総重量:約120g※アソート商品のため、1点1点の重量が異なります。あくまでも目安としてご覧ください。◾️サイズ縦8.5cm横13.5cm即購入OKです！#アーバンリサーチ#フライターグ#urbanresearch#FREITAG
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