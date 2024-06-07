新品 BALENCIAGA 644080 1801Y 1000メンズBロゴベルト

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商品詳細
★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★【商品名】BALENCIAGAバレンシアガ64408018O1Y1000 メンズBロゴ入りベルトブラック(新品)【品番】644080_18O1Y_1000【カラー】ブラック金具：アンティーク調メタル【素材】レザー【サイズ】・85ウエスト：約80-90cm(2.5cmピッチ・5穴）・90ウエスト：約85-95cm(2.5cmピッチ・5穴）・95ウエスト：約90-100cm(2.5cmピッチ・5穴）ベルト幅：約3.0cmバックル：横3.0cm×縦3.5cm【付属品】正規BOX、保存袋、ケアカード※その他の付属品はございません。【買い付け地】イタリアバレンシアガアウトレット直営店【参考価格】44,000円（税込み）★☆ご希望のサイズにつきましては、購入前に必ずコメントください☆★
http://narcologia.ru/goods/organization348062.html
http://narcologia.ru/goods/seamless418529.html
http://narcologia.ru/goods/capitation227208.html
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