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ETRO Tシャツ　刺繍ペイズリー柄　ネイビー
商品番号 L66176909675
商品名

ETRO Tシャツ　刺繍ペイズリー柄　ネイビー
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エトロのアイコンであるペイズリー柄がボディの左側に大きく刺繍で入ったTシャツです。定価も他のTシャツより高く10万程度でした。
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