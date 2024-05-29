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PINK FLOYD WORLD TOUR 1994 Tシャツ　タグ欠損
商品番号 R51052730551
商品名

PINK FLOYD WORLD TOUR 1994 Tシャツ　タグ欠損
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆　匿名配送　　全品送料無料　　　即購入大歓迎‼︎◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【商品】90sPINKFLOYDピンクフロイド【対】WORLDTOUR1994Tシャツ当時物袖シングルステッチコピーライト©︎1994ヴィンテージバンドTシャツ　バンTタグ欠損していますが、BROCKUMの90年代ボディの特徴として袖シングル、丈ダブルステッチになっています。カラー:ブラック　黒表記サイズ:タグ欠損の為、不明※着用感はM〜Lサイズ相当になります。下記の採寸をご参考下さい。平置き採寸（cm）肩幅　約48身幅　約50着丈　約71袖丈　約17※多少の誤差はご了承ください。【状態】◎タグが欠損していますが、状態良好で目立った傷や汚れは無く、まだまだこれからも着用していただけると思います！※古着である事をご理解していただいた上でご購入よろしくお願い致します。◾️商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さい。◾️汚れやシミ等検品しておりますが万が一の見落としの可能性もあります。◾️即購入の方とのお取引を最優先します。◾️仕事の都合上コメントの返信にお時間を頂く場合があります。◾️自宅保管及び素人検品・発送のため、気になさらない方よろしくお願いします。◾️丁寧な梱包を心がけます。◾️発送はメルカリ便にて発送します。
http://narcologia.ru/goods/moped601668.html
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http://narcologia.ru/goods/mythic229335.html
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