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HERMES エルメス ネクタイ 総柄 アパレル レッド ファッション ブランド
商品番号 O33327725738
商品名

HERMES エルメス ネクタイ 総柄 アパレル レッド ファッション ブランド
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇即購入歓迎♪◇なにか気になることがございましたらお気軽にコメントをお書きください♪商品ページをご覧頂きありがとうございます。こちらはエルメスネクタイ総柄アパレルレッドファッションメンズブランドになります。当然ですが、正規品になります。【ブランド名】HERMES【付属品】なし【管理番号】763-2-2523-K1n-y1250【サイズ】幅9cm【商品状態】状態は写真の通りです。全体的に使用感有ります汚れ、ほつれが御座います。【その他情報】☆こちらの商品は発送前に簡易的にですがクリーニング致しますのでご購入者様はお受け取り次第すぐにお使いいただけます。☆梱包と発送に関しましてプチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。☆こちらの商品は真贋鑑定済み正規ブランドショップ「ブランディア」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。
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