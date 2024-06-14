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ダンヒル dunhill 二つ折り財布　本革
商品番号 F29826194379
商品名

ダンヒル dunhill 二つ折り財布　本革
ブランド名 ダンヒル
特別価格 税込 6,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダンヒルdunhillのメンズの財布です。素材はCalfskin子牛皮です。20年ほど前に頂きそのまま自宅にて未使用で保管しておりました。財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革
http://narcologia.ru/goods/moped260968.html
http://narcologia.ru/goods/freshman109556.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador644006.html

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