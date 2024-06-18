サンローラン 三つ折財布 バイカラー

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商品詳細
SAINTLAURENTのミニウォレットです。限定の希少カラーのブルーバイカラーになります。画像にてご確認頂けると思いますがまだまだ使えるコンディションだと思います。この財布はすぐにロゴが消えてしまいますがこの商品はまだ綺麗に残っている為使用頻度が少ないのがお分かり頂けると思います。付属品箱、袋、カード、説明書ひととおり除菌して専用レザークリーナーで清掃済みですので気持ちよく使用して頂けると思います。財布形···三つ折り
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