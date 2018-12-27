COACH コーチ　トラベルオーガナイザー　男女兼用　長財布　新品・未使用

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ご覧いただきありがとうございます。COACHコーチ長財布トラベルオーガナイザー 男女兼用新品・未使用ダブルジップのストラップ付き長財布です。収納力バツグンの多機能収納、使い勝手の良い便利な一品です。クラッチバッグ、セカンドバッグとしてもお使いいただけます。こちらは、海外のアウトレット商品になります。コピー商品は一切取り扱っておりません。正規品ですので、安心してご購入下さい。【サイズ】縦13x横21.5xマチ4.5cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。重量約420g定価64800円（税込）【色】黒ブラック【素材】型押し【仕様】ダブルジップ、ストラップ付きカード入れ30、ポケット6、お札入れ4、小銭入れ2、透明カード入れ1付属品 ダグ・保存袋・専用ビニール袋★コメントなし、即購入OK。購入者様優先とさせていただきます。男女兼用カラー···ブラックコーチCOACH財布形···長財布素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布