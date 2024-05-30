ラストクロップス ウィングス サドルプルアップ 二つ折り財布 札入れ ブラック

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★自己紹介を必ず読んで頂けますよう、お願い致します。▲光の加減で全体的に明るめに写っています。【商品】●去年にリサイクルショップで購入しました、「LASTCROPSラストクロップスLCWINGSウィングス(2つ折り財布・札入れ)」です。【サイズ】(※ネットより)◇縦=約90mm◇横=約110mm【詳細】●日本製(ハンドメイド)●素材=レザー(サドルプルアップ)★肉厚のしっかりした、非常に上質なレザーです。●カラー=ブラック・(黒)★細部にまで手の込んだ、非常にしっかりした作りになっています。【状態】●リサイクルショップで購入しましたので、多少の使用感(スレ・小傷等)は見られますが、「嫌な匂い(汗・タバコ臭等)・目立ったシミ汚れ・大きなダメージ等」も無く、問題無く使用して頂けます。★革の状態=ベタつき・乾燥・ひび割れ等無し★四角・縁周り=少し使用感(スレ等)が見られます。★中=概ね良好★糸の解れ=無し▲中古商品に御理解の無い方・細かい部分にまで拘る方は、御遠慮下さい。よろしくお願い致します。WILDSWANSワイルドスワンズ柄・デザイン...無地カラー...ブラック素材...本革カラー...ブラック