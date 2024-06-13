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ポールスミス PaulSmith アーティストストライプポップ 長財布
商品番号 N36455004869
商品名

ポールスミス PaulSmith アーティストストライプポップ 長財布
ブランド名 ポールスミスコレクション
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスPaulSmithアーティストストライプポップ長財布ロングウォレットラウンドファスナーPSC517【PaulSmith(ポールスミス)】色鮮やかな“アーティストストライプ”で細くフラットなトリミングを表現した「ARTISTSTRIPEPOP」のラウンドジップ長財布美しいインクジェットプリントを施したイタリア製のプリントレザーを挟み込んだポール・スミスならではの繊細でとってもオシャレなデザインです。札入れ・カードポケットともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっています●カラー:ネイビー●仕様:ラウンドファスナー式札入れ×2,カードポケット×12,小銭入れ×1（ファスナー式）,フリーポケット×2●サイズ:約20×10cm※多少の誤差はご了承下さい●素材:牛革●28,080円2ヶ月程使用しました。小傷あります画像で判断下さい中は比較的綺麗です商品に関しては、画像にて判断お願い致します商品の状態はあくまで個人の主観で判断したものです素人検品の為、サイズの誤差や見落としている場合がございますのでご了承ください神経質の方はお控えください
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