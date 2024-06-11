【新品未使用 タグ付き】【CALEE】アニマル柄ナイロンキャップ

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オリジナルのアニマル柄をデザインしたキャリーのナイロンキャップです。アジャスター付きで、軽やかな被り心地です。実際に、被ることがなかったので出品させていただきました。スタイルのワンポイントアクセントにもお勧めです。新品未使用ですが、素人保管ですのでご理解のございます方、宜しくお願いします！定価:7150円(税込)品番:CL-23SS064カラー:ダークパープル素材:ナイロン100%