GORE-TEXミニポーチ＋DYNEEMA®︎ケース＋ショルダーネックストラップ ...

①GORE-TEXミニポーチ グレー 4000円②DYNEEMA®︎コインカードケース 6000円③ショルダーネックストラップ3500円マテリアル◽︎GORE-TEX◽︎DYNEEMA®︎◽︎ミルスペック準拠テープ◽︎メタル二重カン◽︎タクティカルコード◽︎itwnexusコードエンド◽︎ykkアクアガード◽︎コードストッパー×1◽︎メタルフック×3ミニポーチ防水耐水性・透湿性・防風性を備えたゴアテックス生地を使用。AirPodsやリップ等小物類の収納に便利なミニポーチです。ネックストラップのアタッチメントにジョイントして使用出来ます。#GORETEXアクセサリー #GORETEXケース#GORETEXバッグ#GORETEXコインケース#GORETEXカードケース#GORETEXアクセサリー#パーソナルエフェクトバッグ#防水 #アウトドア#小物入れ #携帯ケース#携帯ポーチ#オーラリー#ヤエカ#1ldk#ビームスプラス#キャプテンサンシャイン#巾着#トートバッグ#スタイルミキサー#ヘルメットバッグ#ミリタリー#ヴィンテージバッグ#巾着バッグ#フレンチヴィンテージ#ミリタリーバッグ#ハバーサック#CLANE#クラネ#ビューティアンドユースユナイテッドアローズ#plage#RIMARK#マルタンマルジェラ#ACNE#アクネ#APC#deuxiemeclass#ドゥーズィエムクラス#ユナイテッドアローズ#ドレステリア#トゥデイフル#IENA#イエナ#BEAMS#zara#MaisonMargiela#YohjiYamamoto#COMMEdesGARÇONS#コムデギャルソン#ビームスプラス#トゥモローランド#エンダースキーマ#ヴィンテージ #アウトドア#スノーピーク#ポーター #porter#アークテリクス#ミステリーランチ#マウトリーコンテーラー等好きな方にオススメです。カラー···ブラック



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