00s y2k ジャンポール ゴルチエ メタル フェルト スタッズ ブレスレット

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ご覧頂きありがとうございます(o^∀^o)------------------------------●ブランドJeanPaulGAULTER●平置き計測(cm)全長：39幅：3.5※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。●カラーグレー●素材画像のタグでご確認ください。●状態こちらの商品状態は【 SS 】です。ユニセックス商品です。【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、風合い有り、ヴィンテージ------------------------------☆☆☆即購入大歓迎です！！☆☆☆●割引(セール併用不可)フォロー割⇒200円OFFおまとめ割⇒2点目500円OFF※お値下げ相談の際は具体的な金額をご提示ください。※具体的な金額提示がない際はフォロー割のみご案内致します。※発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)※購入場所古物ブランド市場------------------------------トップス一覧はコチラから♪↓#Ts_tops_clothes他にも可愛くてエレガントなワンピーススカートパンツセットアップカーディガンコートジャケットスーツなど様々なお洋服を扱っております♡百貨店ブランドのアパレルも出品中ですので、是非ご覧下さいませ。・:＋°↓#Ts_wears#メルカリ#レディース古着A棚