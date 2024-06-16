キャリー ビーチクロスジャケット ブラウンズビーチ M 10100801

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【商品の説明】ブランド、メーカー：CALEE型番：-カラー：黒、青サイズ：M肩幅：49、身幅：52、着丈：58、袖丈：56※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。【商品の状態】使用状況：大きな汚れやダメージはなく比較的きれいな状態です。【お取引について】ご覧いただきありがとうございます。当方で出品しているすべての商品は他店舗でも並行して販売しております。そのため急に出品を停止する場合がございます。取引終了まで迅速かつ丁寧に対応させて頂きます。何卒よろしくお願い致します。