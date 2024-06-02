TADY\u0026KINGタディアンドキングホイールフェザーMハートホイールフェザー

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TADY＆KINGのホイールフェザーK18Ｍサイズになります。原宿RESISTで購入しました。あまり使用しなくなりましたので出品させて頂きます。写真を見て頂ければ分かると思いますが目立った傷等特にございません。使用に伴う多少の硫化はあるかと。神経質な方は御遠慮下さいませ。サブトップで持ってもよし。他のトップと重ね付けでも良し。サイドにつけても良し。近年、金や銀の値段の高騰により徐々に価格が高騰しつつあるシルバーアクセ是非この機会にお買い求めくださいませ!!▫️発送するもの▫️・ホイールフェザー・ギャランティーカード・タディアンドキングの巾着定価税込¥44.000少しでも安くお求めになられる方にオススメです。ご質問ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。#ゴローズ#アリゾナフリーダム#サード#タディアンドキング#ラリースミス#ホイールフェザー#インディアンジュエリー#ハートホイールフェザーカラー···シルバー材質···シルバー、ゴールド