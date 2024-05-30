esperanto　イタリアンレザー長財布　ブラック

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商品詳細
Esperantoエスペラントイタリアンレザーを用いたフラップタイプの長財布フォーマルなシーンにも合うシンプルでおしゃれな財布になります。メーカー希望価格¥15,000＋税縦約10cm 横約19.2cm 厚さ約2.3cm日本製カラー···ブラック財布形···長財布素材···牛革
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