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ポールスミス マルチストライプ 定期入れ
商品番号 U78491708335
商品名

ポールスミス マルチストライプ 定期入れ
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PaulSmithポールスミスマルチストライプポイント牛革定期入れ】ポールスミスのシグネチャーでもあるマルチストライプ柄をアクセント使いした、ポールスミスのベーシックシリーズ「ストライプポイント」がリニューアルして登場。本体には、透明感のある色合いやしなやかな質感が魅力の上質なイタリア製カーフレザーを使用。小銭入れや札入れのライニングにあしらったコントラストカラーがさりげないアクセントになっている、飽きのこない定番モデルです。オープンポケットｘ３・定期入れｘ１・背面：定期入れｘ１・オープンポケットｘ１
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