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JILSANDER+ Mackintosh コラボ　ゴム引ジャケット
商品番号 Q69378877685
商品名

JILSANDER+ Mackintosh コラボ　ゴム引ジャケット
ブランド名 ジルサンダー
特別価格 税込 27,953 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JILSANDER+Mackintoshゴム引ジャケット2019秋冬シーズンのコラボ商品です。シリアルナンバー付きで現在は手に入らないレアな商品です。定価45万円ほどで購入しました。1シーズンのみ5.6回着用しましたが状態非常に良く、未使用に近いレベルです。169cm64kgで少しオーバーサイズで着用しておりました。画像最後のガーメントケースと一緒にご発送いたします。常識の範囲内でのお値下げ交渉も承りますのでお気軽にコメントをお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/troupe597111.html
http://narcologia.ru/goods/unusable983974.html
http://narcologia.ru/goods/procurement211933.html
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