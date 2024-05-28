Agent nine カスタムキャップ　new era ニューエラ　ドジャース

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アメリカ・アトランタ発のカスタムキャップブランド【Agentnine】のロサンゼルスドジャースカスタムモノグラムキャップになります。輸入に3ヶ月かかりましたので、もう絶対に入荷はしません。ラスト1着になります。他フリマサイトにも出品中の為早い者勝ちです。カラー ブルー 青サイズ フリー スナップバック調整可能近年のストリートシーンで注目を集め、多くの有名ラッパーや海外セレブ達がこぞって着用しているカスタムキャップ。カスタムキャップといえばLAを拠点にしている【ExileWorld】が有名ですが、こちらはアトランタを拠点にしている今後最注目キャップブランド【Agentnine】のカスタムキャップになります。 日本での販売はされてなく、オリジナルカスタムなので人と被る事が無いキャップになります。スナップバックタイプになっており、サイズ調整が可能です。着用感は普段ニューエラを着用している方なら問題ないと思います。ボディはニューエラではなく、オリジナルボディでニューエラよりも厚手の印象です。supremeDodgersLakersYankeescapCANTCLOTHINGtravis帽子 PAISLEYCITYTOURFITTEDCEASEDESISTPHATRNKCactusPlantFleaMarketKanyeWestKidCudiLOWRIDER萩原京平impalaローライダーインパラドジャースコーチジャケットレイカーズvandythepinkneweraCAN'TCLOTHINGCUSTOMCAPカラー···ブルー形···ベースボール