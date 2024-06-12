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秋田焼　進廣堂　達磨　急須　煎茶道具　茶道具　骨董　アンティーク　古玩
商品番号 O21758217879
商品名

秋田焼　進廣堂　達磨　急須　煎茶道具　茶道具　骨董　アンティーク　古玩
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 8,225 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具【サイズ】直径9.4×10cm高さ6.5cm【状態】良好　古いものなので汚れがあります。目立つ傷無し。【付属品】無し【商品説明】達磨形の急須です。秋田焼、進廣堂の作品。
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