Nike SB Dunk High \

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NIKE SB Giants Dunk High Pro | On Foot

シーン···スケートボード(スケボー)メインカラー···ブラック人気モデル···NIKEダンクNikeSBDunkHighPro(ナイキSBダンクハイプロ)より新色\"CoconutMilkandBlack\"(ココナッツミルクアンドブラック)が2022年9月30日発売！今作はハイカットモデルをベースに、MLBサンフランシスコ・ジャイアンツのチームカラーでアッパーをオーバーレイ。スウッシュやシュータンラベルはジャイアンツを彷彿させるブラック/オレンジカラーを配色し、シュータンラベル裏にはグローブとカヤックがデザインされている。アウトソール裏にはピンク色のペイントが施されており、見えない所に遊び心を感じるMLBファン垂涎の一足となった。サイズは26.5センチです。写真の通り付属品ついてます。インソールもあります。スケボーで使っていたため左足の小指部分に穴あき傷があります。オレンジ色のシューレースはないです。コメント購入お待ちしております。#ポーラースケート#ビックボーイ#バターグッズ#リーバイス#Dickies#VOLCOM#ボルコム#huf#XLARGE#ハフ#エクストララージ#ヤードセール#supreme#ftc#THRASHER#ファッキンオーサム#ELEMENT#dc#オールタイマーズ#ノースフェイス#VANS#NIKESB#DGK