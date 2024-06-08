新品未使用　PORTER(ポーター) キーケース [LIFT/リフト]

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新品同様のポーターキーケースで、購入時の状態での出品となります。よって商品タグ他、購入時のものは全て揃っています。リモコンキー、バイクキー、家鍵、ETCカード、パーキングチケットが収納出来る便利モノです。横11.5×縦6×マチ1.5cm表:超高密度ナイロンツイル(裏面:アクリルコーティング)裏:ナイロンツイル(裏面:アクリルコーティング)付属:牛ステア(コンビネーション鞣し・セミアニリン仕上げ)80g新品.未使用品ですが、写真撮りで触れてますので神経質な方はご遠慮ください。★付属の紙袋は折り畳んで発送しますが、プレゼント等で折り畳み不可の場合は事前にご連絡ください。出来る限り綺麗な形で対応致します。★評価コメントの内容で、購入をご遠慮することがあります。★勝手ながら価格交渉はご遠慮させて頂きますのでご理解お願い致します。宜しくお願いします。購入時の金額¥15,400