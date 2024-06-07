時代　鉄製　急須、酒器

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商品詳細
煎茶道具鉄製の急須、酒器です。蓋は銅製です。24時間水を張りましたが水漏れは有りません。後の使用による水漏れは保証出来ません。高さ約7センチ(持ち手含まず)幅約10センチ(注口含まず)重さ約420g
http://narcologia.ru/goods/organization649362.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming657092.html
http://narcologia.ru/goods/update198195.html
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