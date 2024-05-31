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46 ヴィンテージ スプーンリング アンティーク花柄
商品番号 S79799983834
商品名

46 ヴィンテージ スプーンリング アンティーク花柄
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,596 円
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商品詳細

~ヴィンテージスプーンリング~-詳細-材質ステンレスカラーsilverサイズ18号#jam18↑こちらから18号の商品を確認出来ます！▣”全て一点物”他の方と被らないリングですのでアクセサリーお好きな方にオススメです！▣古着屋・問屋で購入した不用品です！あくまでもヴィンテージ品ですので神経質な方は御遠慮ください。▣お値下げは基本受けておりません!ですが、・フォロー割・リピート割・まとめ買割などご用意しておりますのでそちらをご活用下さい。※詳しくはプロフィールをご覧下さい【検索ワード】vintagespoonringアメリカUSAheretageヘリテイジヒッピー70年代銀食器アンティークシルバー925イニシャルsterlingsilverスターリングシルバーシルバーGIVENCHYTIFFANYNorton
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