【送料無料】タケオキクチ　コンパクト　二つ折財布　レッド　本革　美品

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タケオキクチの本革コンパクト財布です。小銭入れが小さく、非常にコンパクトな財布です。赤色が綺麗で衝動買いしたのですが、ほとんど使っていないため非常に状態は綺麗です。#タケオキクチ #財布 #赤 #本革 #シンプル#コンパクト #二つ折り #メンズ #ガンゾ #ポールスミス #ラルフローレン #カルバンクライン #ナノユニバース #アーバンリサーチ #ユナイテッドアローズ #ケンゾー #JUN#tk#コーチ #マイケルコース #チャオパニック #ユニクロ #GU