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【送料無料】タケオキクチ　コンパクト　二つ折財布　レッド　本革　美品
商品番号 U59660892149
商品名

【送料無料】タケオキクチ　コンパクト　二つ折財布　レッド　本革　美品
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 2,063 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タケオキクチの本革コンパクト財布です。小銭入れが小さく、非常にコンパクトな財布です。赤色が綺麗で衝動買いしたのですが、ほとんど使っていないため非常に状態は綺麗です。#タケオキクチ　#財布　#赤　#本革　#シンプル#コンパクト　#二つ折り　#メンズ　#ガンゾ　#ポールスミス　#ラルフローレン　#カルバンクライン　#ナノユニバース　#アーバンリサーチ　#ユナイテッドアローズ　#ケンゾー　#JUN#tk#コーチ　#マイケルコース　#チャオパニック　#ユニクロ　#GU
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