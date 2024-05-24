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LUCIEN PELLAFINET PARIS ニューエラコラボキャップ
商品番号 H30993530599
商品名

LUCIEN PELLAFINET PARIS ニューエラコラボキャップ
ブランド名 ルシアンペラフィネ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LUCIENPELLAFINETPARISニューエラ　59FIFTYコラボキャップサイズ73/858.7cmツバ内側にやや汚れあり(写真参照)※消毒、清掃済
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